NanoByte (NBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00162511 24-satna najviša cijena $ 0.00165834 Najviša cijena ikada $ 0.057054 Najniža cijena $ 0.00107306 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -1.80% Promjena cijene (7D) -3.06%

NanoByte (NBT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00162822. Tijekom protekla 24 sata, NBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00162511 i najviše cijene $ 0.00165834, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NBT je $ 0.057054, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107306.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NBT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i -3.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NanoByte (NBT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.10M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.25M Količina u optjecaju 1.29B Ukupna količina 9,980,050,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NanoByte je $ 2.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NBT je 1.29B, s ukupnom količinom od 9980050000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.25M.