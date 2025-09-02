Nano (XNO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.859288 $ 0.859288 $ 0.859288 24-satna najniža cijena $ 0.904338 $ 0.904338 $ 0.904338 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.859288$ 0.859288 $ 0.859288 24-satna najviša cijena $ 0.904338$ 0.904338 $ 0.904338 Najviša cijena ikada $ 33.69$ 33.69 $ 33.69 Najniža cijena $ 0.026179$ 0.026179 $ 0.026179 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -1.44% Promjena cijene (7D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.02%

Nano (XNO) cijena u stvarnom vremenu je $0.876445. Tijekom protekla 24 sata, XNOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.859288 i najviše cijene $ 0.904338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XNO je $ 33.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.026179.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XNO se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nano (XNO)

Tržišna kapitalizacija $ 116.98M$ 116.98M $ 116.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 116.98M$ 116.98M $ 116.98M Količina u optjecaju 133.25M 133.25M 133.25M Ukupna količina 133,248,290.0 133,248,290.0 133,248,290.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nano je $ 116.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XNO je 133.25M, s ukupnom količinom od 133248290.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.98M.