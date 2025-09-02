NANI (⌘) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00289926 $ 0.00289926 $ 0.00289926 24-satna najniža cijena $ 0.00423526 $ 0.00423526 $ 0.00423526 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00289926$ 0.00289926 $ 0.00289926 24-satna najviša cijena $ 0.00423526$ 0.00423526 $ 0.00423526 Najviša cijena ikada $ 0.103505$ 0.103505 $ 0.103505 Najniža cijena $ 0.00105545$ 0.00105545 $ 0.00105545 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -1.22% Promjena cijene (7D) -30.52% Promjena cijene (7D) -30.52%

NANI (⌘) cijena u stvarnom vremenu je $0.00291469. Tijekom protekla 24 sata, ⌘trgovalo je između najniže cijene $ 0.00289926 i najviše cijene $ 0.00423526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ⌘ je $ 0.103505, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00105545.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ⌘ se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -30.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NANI (⌘)

Tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Količina u optjecaju 666.67M 666.67M 666.67M Ukupna količina 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NANI je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ⌘ je 666.67M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.91M.