NAMI Protocol (NAMI) Tokenomika

NAMI Protocol (NAMI) Informacije NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users. Službena web stranica: https://namifi.app Bijela knjiga: https://docs.namifi.app Kupi NAMI odmah!

NAMI Protocol (NAMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NAMI Protocol (NAMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 87.60M $ 87.60M $ 87.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Povijesni maksimum: $ 0.03760331 $ 0.03760331 $ 0.03760331 Povijesni minimum: $ 0.00641005 $ 0.00641005 $ 0.00641005 Trenutna cijena: $ 0.02955614 $ 0.02955614 $ 0.02955614 Saznajte više o cijeni NAMI Protocol (NAMI)

NAMI Protocol (NAMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NAMI Protocol (NAMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAMI tokena, istražite NAMI cijenu tokena uživo!

NAMI Predviđanje cijene

