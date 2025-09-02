Više o NAMI

NAMI Informacije o cijeni

NAMI Bijela knjiga

NAMI Službena web stranica

NAMI Tokenomija

NAMI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NAMI Protocol Logotip

NAMI Protocol Cijena (NAMI)

Neuvršten

1 NAMI u USD cijena uživo:

$0.0286097
$0.0286097$0.0286097
+1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena NAMI Protocol (NAMI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:55:09 (UTC+8)

NAMI Protocol (NAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02569993
$ 0.02569993$ 0.02569993
24-satna najniža cijena
$ 0.02885822
$ 0.02885822$ 0.02885822
24-satna najviša cijena

$ 0.02569993
$ 0.02569993$ 0.02569993

$ 0.02885822
$ 0.02885822$ 0.02885822

$ 0.03760331
$ 0.03760331$ 0.03760331

$ 0.00641005
$ 0.00641005$ 0.00641005

+10.50%

+1.11%

+12.10%

+12.10%

NAMI Protocol (NAMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02861245. Tijekom protekla 24 sata, NAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02569993 i najviše cijene $ 0.02885822, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAMI je $ 0.03760331, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00641005.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAMI se promijenio za +10.50% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i +12.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NAMI Protocol (NAMI)

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

--
----

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

87.53M
87.53M 87.53M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NAMI Protocol je $ 2.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAMI je 87.53M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.86M.

NAMI Protocol (NAMI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NAMI Protocol u USD iznosila je $ +0.00031511.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NAMI Protocol u USD iznosila je $ +0.0010763202.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NAMI Protocol u USD iznosila je $ +0.0129730679.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NAMI Protocol u USD iznosila je $ -0.00067487009749931.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00031511+1.11%
30 dana$ +0.0010763202+3.76%
60 dana$ +0.0129730679+45.34%
90 dana$ -0.00067487009749931-2.30%

Što je NAMI Protocol (NAMI)

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NAMI Protocol (NAMI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

NAMI Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NAMI Protocol (NAMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NAMI Protocol (NAMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NAMI Protocol.

Provjerite NAMI Protocol predviđanje cijene sada!

NAMI u lokalnim valutama

NAMI Protocol (NAMI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NAMI Protocol (NAMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NAMI Protocol (NAMI)

Koliko NAMI Protocol (NAMI) vrijedi danas?
Cijena NAMI uživo u USD je 0.02861245 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAMI u USD?
Trenutačna cijena NAMI u USD je $ 0.02861245. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NAMI Protocol?
Tržišna kapitalizacija za NAMI je $ 2.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAMI?
Količina u optjecaju za NAMI je 87.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAMI?
NAMI je postigao ATH cijenu od 0.03760331 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAMI?
NAMI je vidio ATL cijenu od 0.00641005 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAMI?
24-satni obujam trgovanja za NAMI je -- USD.
Hoće li NAMI još narasti ove godine?
NAMI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAMI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:55:09 (UTC+8)

NAMI Protocol (NAMI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.