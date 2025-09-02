NAMI Protocol (NAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02569993 $ 0.02569993 $ 0.02569993 24-satna najniža cijena $ 0.02885822 $ 0.02885822 $ 0.02885822 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02569993$ 0.02569993 $ 0.02569993 24-satna najviša cijena $ 0.02885822$ 0.02885822 $ 0.02885822 Najviša cijena ikada $ 0.03760331$ 0.03760331 $ 0.03760331 Najniža cijena $ 0.00641005$ 0.00641005 $ 0.00641005 Promjena cijene (1H) +10.50% Promjena cijene (1D) +1.11% Promjena cijene (7D) +12.10% Promjena cijene (7D) +12.10%

NAMI Protocol (NAMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02861245. Tijekom protekla 24 sata, NAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02569993 i najviše cijene $ 0.02885822, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAMI je $ 0.03760331, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00641005.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAMI se promijenio za +10.50% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i +12.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NAMI Protocol (NAMI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Količina u optjecaju 87.53M 87.53M 87.53M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NAMI Protocol je $ 2.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAMI je 87.53M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.86M.