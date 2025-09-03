Nameless (NAME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.00% Promjena cijene (1D) +3.69% Promjena cijene (7D) +11.88% Promjena cijene (7D) +11.88%

Nameless (NAME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAME je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAME se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +3.69% u posljednjih 24 sata i +11.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nameless (NAME)

Tržišna kapitalizacija $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Količina u optjecaju 998.78M 998.78M 998.78M Ukupna količina 998,776,798.10581 998,776,798.10581 998,776,798.10581

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nameless je $ 7.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAME je 998.78M, s ukupnom količinom od 998776798.10581. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.35K.