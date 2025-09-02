NALS (NALS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Najniža cijena $ 0.00301231$ 0.00301231 $ 0.00301231 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

NALS (NALS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0033804. Tijekom protekla 24 sata, NALStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NALS je $ 1.082, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00301231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NALS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NALS (NALS)

Tržišna kapitalizacija $ 70.99K$ 70.99K $ 70.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.99K$ 70.99K $ 70.99K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NALS je $ 70.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NALS je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.99K.