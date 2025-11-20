NALA Cijena danas

Trenutačna cijena NALA (NALA) danas je --, s promjenom od 3.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NALA u USD je -- po NALA.

NALA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 27,900, s količinom u optjecaju od 1,000.00T NALA. Tijekom posljednja 24 sata, NALA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NALA se kretao -0.34% u posljednjem satu i -24.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu NALA (NALA)

Tržišna kapitalizacija $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Količina u optjecaju 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Ukupna količina 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija NALA je $ 27.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NALA je 1,000.00T, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.90K.