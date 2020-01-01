Naked Jim ($JIM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Naked Jim ($JIM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Naked Jim ($JIM) Informacije Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Službena web stranica: https://nakedjim.io/ Kupi $JIM odmah!

Naked Jim ($JIM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Naked Jim ($JIM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Ukupna količina: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Količina u optjecaju: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Povijesni maksimum: $ 0.00754141 $ 0.00754141 $ 0.00754141 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00145741 $ 0.00145741 $ 0.00145741 Saznajte više o cijeni Naked Jim ($JIM)

Naked Jim ($JIM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Naked Jim ($JIM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $JIM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $JIM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $JIM tokena, istražite $JIM cijenu tokena uživo!

