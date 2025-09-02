Naked Jim ($JIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00144906 $ 0.00153355 24-satna najniža cijena $ 0.00144906 24-satna najviša cijena $ 0.00153355 Najviša cijena ikada $ 0.00754141 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.84% Promjena cijene (1D) +2.12% Promjena cijene (7D) -4.60%

Naked Jim ($JIM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00152501. Tijekom protekla 24 sata, $JIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00144906 i najviše cijene $ 0.00153355, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $JIM je $ 0.00754141, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $JIM se promijenio za +1.84% u posljednjih sat vremena, +2.12% u posljednjih 24 sata i -4.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Naked Jim ($JIM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.53M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.53M Količina u optjecaju 999.73M Ukupna količina 999,733,134.121821

Trenutačna tržišna kapitalizacija Naked Jim je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $JIM je 999.73M, s ukupnom količinom od 999733134.121821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.53M.