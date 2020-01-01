NAINCY (NAINCY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NAINCY (NAINCY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NAINCY (NAINCY) Informacije nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure. Službena web stranica: https://naincy.ai/ Bijela knjiga: https://naincy.gitbook.io/naincyai-litepaper Kupi NAINCY odmah!

NAINCY (NAINCY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NAINCY (NAINCY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 321.80K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 546.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 588.68K Povijesni maksimum: $ 0.00685702 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00058856

NAINCY (NAINCY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NAINCY (NAINCY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAINCY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAINCY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAINCY tokena, istražite NAINCY cijenu tokena uživo!

