NAINCY (NAINCY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00685702$ 0.00685702 $ 0.00685702 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.78% Promjena cijene (1D) -1.20% Promjena cijene (7D) -15.92% Promjena cijene (7D) -15.92%

NAINCY (NAINCY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAINCYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAINCY je $ 0.00685702, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAINCY se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -1.20% u posljednjih 24 sata i -15.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NAINCY (NAINCY)

Tržišna kapitalizacija $ 333.84K$ 333.84K $ 333.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 610.71K$ 610.71K $ 610.71K Količina u optjecaju 546.65M 546.65M 546.65M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NAINCY je $ 333.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAINCY je 546.65M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 610.71K.