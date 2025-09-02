Nailong (NAILONG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00158292 $ 0.00158292 $ 0.00158292 24-satna najniža cijena $ 0.00209204 $ 0.00209204 $ 0.00209204 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00158292$ 0.00158292 $ 0.00158292 24-satna najviša cijena $ 0.00209204$ 0.00209204 $ 0.00209204 Najviša cijena ikada $ 0.068524$ 0.068524 $ 0.068524 Najniža cijena $ 0.00005223$ 0.00005223 $ 0.00005223 Promjena cijene (1H) -0.42% Promjena cijene (1D) +1.38% Promjena cijene (7D) -30.73% Promjena cijene (7D) -30.73%

Nailong (NAILONG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00207855. Tijekom protekla 24 sata, NAILONGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00158292 i najviše cijene $ 0.00209204, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAILONG je $ 0.068524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005223.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAILONG se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i -30.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nailong (NAILONG)

Tržišna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,666.93 999,996,666.93 999,996,666.93

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nailong je $ 2.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAILONG je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996666.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.08M.