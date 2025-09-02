Više o NAILONG

Nailong Logotip

Nailong Cijena (NAILONG)

Neuvršten

1 NAILONG u USD cijena uživo:

$0.00207028
+0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Nailong (NAILONG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:54:54 (UTC+8)

Nailong (NAILONG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00158292
24-satna najniža cijena
$ 0.00209204
24-satna najviša cijena

$ 0.00158292
$ 0.00209204
$ 0.068524
$ 0.00005223
-0.42%

+1.38%

-30.73%

-30.73%

Nailong (NAILONG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00207855. Tijekom protekla 24 sata, NAILONGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00158292 i najviše cijene $ 0.00209204, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAILONG je $ 0.068524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005223.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAILONG se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i -30.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nailong (NAILONG)

$ 2.08M
--
$ 2.08M
1000.00M
999,996,666.93
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nailong je $ 2.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAILONG je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996666.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.08M.

Nailong (NAILONG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nailong u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nailong u USD iznosila je $ +0.0008866578.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nailong u USD iznosila je $ +0.0001089790.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nailong u USD iznosila je $ -0.0000760334509974606.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.38%
30 dana$ +0.0008866578+42.66%
60 dana$ +0.0001089790+5.24%
90 dana$ -0.0000760334509974606-3.52%

Što je Nailong (NAILONG)

$Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!"

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Nailong (NAILONG)

Službena web-stranica

Nailong Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nailong (NAILONG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nailong (NAILONG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nailong.

Provjerite Nailong predviđanje cijene sada!

NAILONG u lokalnim valutama

Nailong (NAILONG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nailong (NAILONG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAILONG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nailong (NAILONG)

Koliko Nailong (NAILONG) vrijedi danas?
Cijena NAILONG uživo u USD je 0.00207855 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAILONG u USD?
Trenutačna cijena NAILONG u USD je $ 0.00207855. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nailong?
Tržišna kapitalizacija za NAILONG je $ 2.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAILONG?
Količina u optjecaju za NAILONG je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAILONG?
NAILONG je postigao ATH cijenu od 0.068524 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAILONG?
NAILONG je vidio ATL cijenu od 0.00005223 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAILONG?
24-satni obujam trgovanja za NAILONG je -- USD.
Hoće li NAILONG još narasti ove godine?
NAILONG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAILONG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nailong (NAILONG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

