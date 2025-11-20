naiive Cijena danas

Trenutačna cijena naiive (NAIIVE) danas je --, s promjenom od 0.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NAIIVE u USD je -- po NAIIVE.

naiive trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 105,215, s količinom u optjecaju od 1.00B NAIIVE. Tijekom posljednja 24 sata, NAIIVE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00263326, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NAIIVE se kretao +0.30% u posljednjem satu i -16.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu naiive (NAIIVE)

Tržišna kapitalizacija $ 105.22K$ 105.22K $ 105.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.22K$ 105.22K $ 105.22K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija naiive je $ 105.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAIIVE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.22K.