Nafter (NAFT) Informacije The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before! Službena web stranica: https://nafter.io/ Kupi NAFT odmah!

Nafter (NAFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nafter (NAFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 174.90K $ 174.90K $ 174.90K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 441.20M $ 441.20M $ 441.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 396.42K $ 396.42K $ 396.42K Povijesni maksimum: $ 0.365373 $ 0.365373 $ 0.365373 Povijesni minimum: $ 0.00026992 $ 0.00026992 $ 0.00026992 Trenutna cijena: $ 0.00039614 $ 0.00039614 $ 0.00039614 Saznajte više o cijeni Nafter (NAFT)

Nafter (NAFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nafter (NAFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAFT tokena, istražite NAFT cijenu tokena uživo!

NAFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NAFT? Naša NAFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NAFT predviđanje cijene tokena odmah!

