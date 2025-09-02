Nafter (NAFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.365373$ 0.365373 $ 0.365373 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -3.99% Promjena cijene (7D) -2.00% Promjena cijene (7D) -2.00%

Nafter (NAFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAFT je $ 0.365373, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAFT se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -3.99% u posljednjih 24 sata i -2.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nafter (NAFT)

Tržišna kapitalizacija $ 175.38K$ 175.38K $ 175.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 397.51K$ 397.51K $ 397.51K Količina u optjecaju 441.20M 441.20M 441.20M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nafter je $ 175.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAFT je 441.20M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 397.51K.