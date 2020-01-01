Nabla (NABLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nabla (NABLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nabla (NABLA) Informacije Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders. Službena web stranica: https://www.nabla.fi Bijela knjiga: https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf Kupi NABLA odmah!

Nabla (NABLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nabla (NABLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 969.67K $ 969.67K $ 969.67K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 315.23M $ 315.23M $ 315.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Povijesni maksimum: $ 0.00602006 $ 0.00602006 $ 0.00602006 Povijesni minimum: $ 0.00228045 $ 0.00228045 $ 0.00228045 Trenutna cijena: $ 0.00307609 $ 0.00307609 $ 0.00307609 Saznajte više o cijeni Nabla (NABLA)

Nabla (NABLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nabla (NABLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NABLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NABLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NABLA tokena, istražite NABLA cijenu tokena uživo!

