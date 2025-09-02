Više o NABLA

Nabla Logotip

Nabla Cijena (NABLA)

Neuvršten

1 NABLA u USD cijena uživo:

$0.00306434
$0.00306434$0.00306434
-1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Nabla (NABLA)
Nabla (NABLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00299354
$ 0.00299354$ 0.00299354
24-satna najniža cijena
$ 0.00313815
$ 0.00313815$ 0.00313815
24-satna najviša cijena

$ 0.00299354
$ 0.00299354$ 0.00299354

$ 0.00313815
$ 0.00313815$ 0.00313815

$ 0.00602006
$ 0.00602006$ 0.00602006

$ 0.00228045
$ 0.00228045$ 0.00228045

-1.22%

-1.76%

-2.42%

-2.42%

Nabla (NABLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00305887. Tijekom protekla 24 sata, NABLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00299354 i najviše cijene $ 0.00313815, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NABLA je $ 0.00602006, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00228045.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NABLA se promijenio za -1.22% u posljednjih sat vremena, -1.76% u posljednjih 24 sata i -2.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nabla (NABLA)

$ 970.93K
$ 970.93K$ 970.93K

--
----

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

315.23M
315.23M 315.23M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nabla je $ 970.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NABLA je 315.23M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.08M.

Nabla (NABLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nabla u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nabla u USD iznosila je $ -0.0000900415.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nabla u USD iznosila je $ +0.0000758266.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nabla u USD iznosila je $ -0.000346387879386647.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.76%
30 dana$ -0.0000900415-2.94%
60 dana$ +0.0000758266+2.48%
90 dana$ -0.000346387879386647-10.17%

Što je Nabla (NABLA)

Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Nabla Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nabla (NABLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nabla (NABLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nabla.

Provjerite Nabla predviđanje cijene sada!

NABLA u lokalnim valutama

Nabla (NABLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nabla (NABLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NABLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nabla (NABLA)

Koliko Nabla (NABLA) vrijedi danas?
Cijena NABLA uživo u USD je 0.00305887 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NABLA u USD?
Trenutačna cijena NABLA u USD je $ 0.00305887. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nabla?
Tržišna kapitalizacija za NABLA je $ 970.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NABLA?
Količina u optjecaju za NABLA je 315.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NABLA?
NABLA je postigao ATH cijenu od 0.00602006 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NABLA?
NABLA je vidio ATL cijenu od 0.00228045 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NABLA?
24-satni obujam trgovanja za NABLA je -- USD.
Hoće li NABLA još narasti ove godine?
NABLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NABLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nabla (NABLA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.