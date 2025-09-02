Nabla (NABLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00299354 $ 0.00299354 $ 0.00299354 24-satna najniža cijena $ 0.00313815 $ 0.00313815 $ 0.00313815 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00299354$ 0.00299354 $ 0.00299354 24-satna najviša cijena $ 0.00313815$ 0.00313815 $ 0.00313815 Najviša cijena ikada $ 0.00602006$ 0.00602006 $ 0.00602006 Najniža cijena $ 0.00228045$ 0.00228045 $ 0.00228045 Promjena cijene (1H) -1.22% Promjena cijene (1D) -1.76% Promjena cijene (7D) -2.42% Promjena cijene (7D) -2.42%

Nabla (NABLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00305887. Tijekom protekla 24 sata, NABLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00299354 i najviše cijene $ 0.00313815, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NABLA je $ 0.00602006, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00228045.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NABLA se promijenio za -1.22% u posljednjih sat vremena, -1.76% u posljednjih 24 sata i -2.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nabla (NABLA)

Tržišna kapitalizacija $ 970.93K$ 970.93K $ 970.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Količina u optjecaju 315.23M 315.23M 315.23M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nabla je $ 970.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NABLA je 315.23M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.08M.