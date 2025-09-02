MYST ($MYST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00170477 $ 0.00170477 $ 0.00170477 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00170477$ 0.00170477 $ 0.00170477 Najviša cijena ikada $ 0.085968$ 0.085968 $ 0.085968 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.92% Promjena cijene (1D) +32.34% Promjena cijene (7D) -47.12% Promjena cijene (7D) -47.12%

MYST ($MYST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00170447. Tijekom protekla 24 sata, $MYSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00170477, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $MYST je $ 0.085968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $MYST se promijenio za +3.92% u posljednjih sat vremena, +32.34% u posljednjih 24 sata i -47.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MYST ($MYST)

Tržišna kapitalizacija $ 170.48K$ 170.48K $ 170.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 170.48K$ 170.48K $ 170.48K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MYST je $ 170.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $MYST je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.48K.