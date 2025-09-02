MYST Cijena ($MYST)
+3.92%
+32.34%
-47.12%
-47.12%
MYST ($MYST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00170447. Tijekom protekla 24 sata, $MYSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00170477, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $MYST je $ 0.085968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $MYST se promijenio za +3.92% u posljednjih sat vremena, +32.34% u posljednjih 24 sata i -47.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija MYST je $ 170.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $MYST je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.48K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MYST u USD iznosila je $ +0.00041649.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MYST u USD iznosila je $ -0.0010811969.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MYST u USD iznosila je $ -0.0012932693.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MYST u USD iznosila je $ -0.007754988165555717.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00041649
|+32.34%
|30 dana
|$ -0.0010811969
|-63.43%
|60 dana
|$ -0.0012932693
|-75.87%
|90 dana
|$ -0.007754988165555717
|-81.98%
Myst is built on a core commitment to privacy by design, ensuring that every digital interaction—whether a transaction, conversation, or activity—occurs within a secure and private ecosystem. By leveraging cutting-edge AI technologies and advanced cryptographic methods, Myst offers a seamless and intuitive user experience where privacy is guaranteed at every step. Our mission is to make sophisticated privacy tools universally accessible, regardless of technical expertise, bridging the gap between advanced cryptographic technologies and everyday use. At Myst, we believe privacy is not a privilege but a fundamental right. Privacy empowers individuals to take control of their digital lives, free from the fear of data breaches or malicious attacks. By integrating state-of-the-art privacy tools and AI-driven solutions, we enable users to communicate, transact, and interact securely within a decentralized ecosystem where security is ingrained in the fabric of every interaction. Our vision extends beyond technology. We aim to foster a robust and trustworthy community grounded in transparency and collaboration. Myst is dedicated to setting new standards for privacy and security in the crypto space, leading the charge in revolutionizing how digital privacy is perceived and implemented. By making privacy tools accessible to all, we empower users to navigate a more secure digital future confidently. Myst invites everyone to join us in pioneering a future where privacy is both a right and a reality for all.
