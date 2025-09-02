Myro ($MYRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02153565 $ 0.02153565 $ 0.02153565 24-satna najniža cijena $ 0.02454936 $ 0.02454936 $ 0.02454936 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02153565$ 0.02153565 $ 0.02153565 24-satna najviša cijena $ 0.02454936$ 0.02454936 $ 0.02454936 Najviša cijena ikada $ 0.442834$ 0.442834 $ 0.442834 Najniža cijena $ 0.00199487$ 0.00199487 $ 0.00199487 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) -7.72% Promjena cijene (7D) -3.22% Promjena cijene (7D) -3.22%

Myro ($MYRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02246391. Tijekom protekla 24 sata, $MYROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02153565 i najviše cijene $ 0.02454936, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $MYRO je $ 0.442834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00199487.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $MYRO se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -7.72% u posljednjih 24 sata i -3.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Myro ($MYRO)

Tržišna kapitalizacija $ 22.46M$ 22.46M $ 22.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.46M$ 22.46M $ 22.46M Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,981,490.49 999,981,490.49 999,981,490.49

Trenutačna tržišna kapitalizacija Myro je $ 22.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $MYRO je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981490.49. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.46M.