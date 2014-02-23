Myriad (XMY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Myriad (XMY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Myriad (XMY) Informacije Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014. Službena web stranica: http://myriadcoin.org/ Kupi XMY odmah!

Myriad (XMY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Myriad (XMY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 254.00K $ 254.00K $ 254.00K Ukupna količina: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Količina u optjecaju: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 254.00K $ 254.00K $ 254.00K Povijesni maksimum: $ 0.060926 $ 0.060926 $ 0.060926 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00013454 $ 0.00013454 $ 0.00013454 Saznajte više o cijeni Myriad (XMY)

Myriad (XMY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Myriad (XMY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XMY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XMY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XMY tokena, istražite XMY cijenu tokena uživo!

