Myriad (XMY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.060926$ 0.060926 $ 0.060926 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -12.47% Promjena cijene (7D) -12.47%

Myriad (XMY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00013454. Tijekom protekla 24 sata, XMYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMY je $ 0.060926, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -12.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Myriad (XMY)

Tržišna kapitalizacija $ 253.99K$ 253.99K $ 253.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 253.99K$ 253.99K $ 253.99K Količina u optjecaju 1.89B 1.89B 1.89B Ukupna količina 1,887,812,750.0 1,887,812,750.0 1,887,812,750.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Myriad je $ 253.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMY je 1.89B, s ukupnom količinom od 1887812750.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 253.99K.