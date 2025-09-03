Myku (MYKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00106556$ 0.00106556 $ 0.00106556 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -5.72% Promjena cijene (7D) -2.93% Promjena cijene (7D) -2.93%

Myku (MYKU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MYKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYKU je $ 0.00106556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYKU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -5.72% u posljednjih 24 sata i -2.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Myku (MYKU)

Tržišna kapitalizacija $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,969,082.8881222 999,969,082.8881222 999,969,082.8881222

Trenutačna tržišna kapitalizacija Myku je $ 31.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MYKU je 999.97M, s ukupnom količinom od 999969082.8881222. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.64K.