myEva (MYEVA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u myEva (MYEVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

myEva (MYEVA) Informacije

😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶

Službena web stranica:
https://www.myeva.ai
Bijela knjiga:
https://go.myeva.ai/white-paper

myEva (MYEVA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za myEva (MYEVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 26.73K
$ 26.73K$ 26.73K
Ukupna količina:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Količina u optjecaju:
$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 62.07K
$ 62.07K$ 62.07K
Povijesni maksimum:
$ 0.01295522
$ 0.01295522$ 0.01295522
Povijesni minimum:
$ 0.00211858
$ 0.00211858$ 0.00211858
Trenutna cijena:
$ 0.00295568
$ 0.00295568$ 0.00295568

myEva (MYEVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike myEva (MYEVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MYEVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MYEVA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MYEVA tokena, istražite MYEVA cijenu tokena uživo!

MYEVA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MYEVA? Naša MYEVA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

