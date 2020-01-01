myEva (MYEVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u myEva (MYEVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

myEva (MYEVA) Informacije 😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶 Službena web stranica: https://www.myeva.ai Bijela knjiga: https://go.myeva.ai/white-paper Kupi MYEVA odmah!

myEva (MYEVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za myEva (MYEVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.73K $ 26.73K $ 26.73K Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.07K $ 62.07K $ 62.07K Povijesni maksimum: $ 0.01295522 $ 0.01295522 $ 0.01295522 Povijesni minimum: $ 0.00211858 $ 0.00211858 $ 0.00211858 Trenutna cijena: $ 0.00295568 $ 0.00295568 $ 0.00295568 Saznajte više o cijeni myEva (MYEVA)

myEva (MYEVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike myEva (MYEVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MYEVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MYEVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MYEVA tokena, istražite MYEVA cijenu tokena uživo!

