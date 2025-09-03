myEva (MYEVA) Informacije o cijeni (USD)

Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -2.81% Promjena cijene (7D) +2.35%

myEva (MYEVA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00291468. Tijekom protekla 24 sata, MYEVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00290853 i najviše cijene $ 0.00301901, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYEVA je $ 0.01295522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00211858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYEVA se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -2.81% u posljednjih 24 sata i +2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu myEva (MYEVA)

Tržišna kapitalizacija $ 26.36K$ 26.36K $ 26.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.21K$ 61.21K $ 61.21K Količina u optjecaju 9.04M 9.04M 9.04M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija myEva je $ 26.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MYEVA je 9.04M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.21K.