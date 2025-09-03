Više o MYEVA

MYEVA Informacije o cijeni

MYEVA Bijela knjiga

MYEVA Službena web stranica

MYEVA Tokenomija

MYEVA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

myEva Logotip

myEva Cijena (MYEVA)

Neuvršten

1 MYEVA u USD cijena uživo:

$0.00291468
$0.00291468$0.00291468
-2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena myEva (MYEVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:28:18 (UTC+8)

myEva (MYEVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00290853
$ 0.00290853$ 0.00290853
24-satna najniža cijena
$ 0.00301901
$ 0.00301901$ 0.00301901
24-satna najviša cijena

$ 0.00290853
$ 0.00290853$ 0.00290853

$ 0.00301901
$ 0.00301901$ 0.00301901

$ 0.01295522
$ 0.01295522$ 0.01295522

$ 0.00211858
$ 0.00211858$ 0.00211858

-0.09%

-2.81%

+2.35%

+2.35%

myEva (MYEVA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00291468. Tijekom protekla 24 sata, MYEVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00290853 i najviše cijene $ 0.00301901, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYEVA je $ 0.01295522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00211858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYEVA se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -2.81% u posljednjih 24 sata i +2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu myEva (MYEVA)

$ 26.36K
$ 26.36K$ 26.36K

--
----

$ 61.21K
$ 61.21K$ 61.21K

9.04M
9.04M 9.04M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija myEva je $ 26.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MYEVA je 9.04M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.21K.

myEva (MYEVA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz myEva u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz myEva u USD iznosila je $ +0.0009420659.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz myEva u USD iznosila je $ -0.0020752489.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz myEva u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.81%
30 dana$ +0.0009420659+32.32%
60 dana$ -0.0020752489-71.19%
90 dana$ 0--

Što je myEva (MYEVA)

😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

myEva Predviđanje cijene (USD)

Koliko će myEva (MYEVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših myEva (MYEVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za myEva.

Provjerite myEva predviđanje cijene sada!

MYEVA u lokalnim valutama

myEva (MYEVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike myEva (MYEVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MYEVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o myEva (MYEVA)

Koliko myEva (MYEVA) vrijedi danas?
Cijena MYEVA uživo u USD je 0.00291468 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MYEVA u USD?
Trenutačna cijena MYEVA u USD je $ 0.00291468. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija myEva?
Tržišna kapitalizacija za MYEVA je $ 26.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MYEVA?
Količina u optjecaju za MYEVA je 9.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MYEVA?
MYEVA je postigao ATH cijenu od 0.01295522 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MYEVA?
MYEVA je vidio ATL cijenu od 0.00211858 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MYEVA?
24-satni obujam trgovanja za MYEVA je -- USD.
Hoće li MYEVA još narasti ove godine?
MYEVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MYEVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:28:18 (UTC+8)

myEva (MYEVA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.