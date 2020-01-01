MyanCat Coin (MYAN) Tokenomika
MyanCat Coin (MYAN) Informacije
Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network.
80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes
Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity!
Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore!
Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see!
MyanCat Coin (MYAN) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MyanCat Coin (MYAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
MyanCat Coin (MYAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike MyanCat Coin (MYAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MYAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MYAN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MYAN tokena, istražite MYAN cijenu tokena uživo!
MYAN Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide MYAN? Naša MYAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
