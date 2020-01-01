MyanCat Coin (MYAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MyanCat Coin (MYAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MyanCat Coin (MYAN) Informacije Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! Službena web stranica: https://www.myancat.com/ Kupi MYAN odmah!

MyanCat Coin (MYAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MyanCat Coin (MYAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 413.92K $ 413.92K $ 413.92K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 413.92K $ 413.92K $ 413.92K Povijesni maksimum: $ 0.00223548 $ 0.00223548 $ 0.00223548 Povijesni minimum: $ 0.00041384 $ 0.00041384 $ 0.00041384 Trenutna cijena: $ 0.00041392 $ 0.00041392 $ 0.00041392 Saznajte više o cijeni MyanCat Coin (MYAN)

MyanCat Coin (MYAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MyanCat Coin (MYAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MYAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MYAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MYAN tokena, istražite MYAN cijenu tokena uživo!

MYAN Predviđanje cijene

