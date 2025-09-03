Više o MTK

My Token Logotip

My Token Cijena (MTK)

Neuvršten

1 MTK u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena My Token (MTK)
My Token (MTK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198693
$ 0.00198693$ 0.00198693

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.54%

+3.54%

My Token (MTK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MTKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTK je $ 0.00198693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu My Token (MTK)

$ 25.45K
$ 25.45K$ 25.45K

--
----

$ 25.45K
$ 25.45K$ 25.45K

998.16M
998.16M 998.16M

998,157,337.930687
998,157,337.930687 998,157,337.930687

Trenutačna tržišna kapitalizacija My Token je $ 25.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTK je 998.16M, s ukupnom količinom od 998157337.930687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.45K.

My Token (MTK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz My Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz My Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz My Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz My Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+3.10%
60 dana$ 0+0.20%
90 dana$ 0--

Što je My Token (MTK)

A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs My Token (MTK)

Službena web-stranica

My Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će My Token (MTK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših My Token (MTK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za My Token.

Provjerite My Token predviđanje cijene sada!

MTK u lokalnim valutama

My Token (MTK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike My Token (MTK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MTK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o My Token (MTK)

Koliko My Token (MTK) vrijedi danas?
Cijena MTK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MTK u USD?
Trenutačna cijena MTK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija My Token?
Tržišna kapitalizacija za MTK je $ 25.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MTK?
Količina u optjecaju za MTK je 998.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MTK?
MTK je postigao ATH cijenu od 0.00198693 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MTK?
MTK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MTK?
24-satni obujam trgovanja za MTK je -- USD.
Hoće li MTK još narasti ove godine?
MTK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MTK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.