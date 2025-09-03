My MOM Cijena (MOM)
My MOM (MOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija My MOM je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOM je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.24K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz My MOM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz My MOM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz My MOM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz My MOM u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+19.72%
|60 dana
|$ 0
|+34.17%
|90 dana
|$ 0
|--
$MOM is a a token that can make you rediscover the true warmth, care and joy of Motherhood. In the vast crypto sea, where memes collide, A token emerged, its value undefined. Not backed by gold or blockchain's might, But by My Mom's love, pure and bright. Utilities Reward Mechanism Community members can earn MOM tokens through various activities such as contributing to the ecosystem, participating in governance, or providing liquidity. These rewards incentivize active participation and contribution to the community. Governance Holders of My Mom Token have the opportunity to participate in governance decisions, including protocol upgrades, treasury management, and community initiatives. This democratic approach ensures that the interests of the community are represented and respected. Community Support My Mom Token can be used to provide financial assistance to community members facing hardships or emergencies. Through decentralized crowdfunding campaigns, individuals can raise funds for medical expenses, education, or other essential needs. Charitable Giving My Mom Token can be used to support charitable causes aligned with the values of the community. Whether it's disaster relief efforts, environmental conservation projects, or social welfare programs, MOM tokens enable community members to make a positive impact on the world.
Razumijevanje tokenomike My MOM (MOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
