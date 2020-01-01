My DeFi Pet (DPET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u My DeFi Pet (DPET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

My DeFi Pet (DPET) Informacije The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Službena web stranica: https://onchamon.com/ Bijela knjiga: https://docs.onchamon.com/ Kupi DPET odmah!

My DeFi Pet (DPET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za My DeFi Pet (DPET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 802.43K $ 802.43K $ 802.43K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Povijesni maksimum: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 Povijesni minimum: $ 0.00446692 $ 0.00446692 $ 0.00446692 Trenutna cijena: $ 0.01597513 $ 0.01597513 $ 0.01597513 Saznajte više o cijeni My DeFi Pet (DPET)

My DeFi Pet (DPET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike My DeFi Pet (DPET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DPET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DPET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DPET tokena, istražite DPET cijenu tokena uživo!

