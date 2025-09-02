My DeFi Pet (DPET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01695921 24-satna najniža cijena $ 0.01771587 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 9.92 Najniža cijena $ 0.00446692 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -2.99% Promjena cijene (7D) -15.90%

My DeFi Pet (DPET) cijena u stvarnom vremenu je $0.01695823. Tijekom protekla 24 sata, DPETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01695921 i najviše cijene $ 0.01771587, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPET je $ 9.92, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00446692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPET se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.99% u posljednjih 24 sata i -15.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu My DeFi Pet (DPET)

Tržišna kapitalizacija $ 851.81K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.70M Količina u optjecaju 50.23M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija My DeFi Pet je $ 851.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPET je 50.23M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.70M.