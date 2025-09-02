Više o DPET

DPET Informacije o cijeni

DPET Bijela knjiga

DPET Službena web stranica

DPET Tokenomija

DPET Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

My DeFi Pet Logotip

My DeFi Pet Cijena (DPET)

Neuvršten

1 DPET u USD cijena uživo:

$0.01695823
$0.01695823$0.01695823
-2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena My DeFi Pet (DPET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:54:41 (UTC+8)

My DeFi Pet (DPET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01695921
$ 0.01695921$ 0.01695921
24-satna najniža cijena
$ 0.01771587
$ 0.01771587$ 0.01771587
24-satna najviša cijena

$ 0.01695921
$ 0.01695921$ 0.01695921

$ 0.01771587
$ 0.01771587$ 0.01771587

$ 9.92
$ 9.92$ 9.92

$ 0.00446692
$ 0.00446692$ 0.00446692

-0.07%

-2.99%

-15.90%

-15.90%

My DeFi Pet (DPET) cijena u stvarnom vremenu je $0.01695823. Tijekom protekla 24 sata, DPETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01695921 i najviše cijene $ 0.01771587, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPET je $ 9.92, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00446692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPET se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.99% u posljednjih 24 sata i -15.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu My DeFi Pet (DPET)

$ 851.81K
$ 851.81K$ 851.81K

--
----

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

50.23M
50.23M 50.23M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija My DeFi Pet je $ 851.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPET je 50.23M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.70M.

My DeFi Pet (DPET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz My DeFi Pet u USD iznosila je $ -0.00052314801241863.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz My DeFi Pet u USD iznosila je $ -0.0028096819.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz My DeFi Pet u USD iznosila je $ -0.0017950015.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz My DeFi Pet u USD iznosila je $ +0.011143278755718867.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00052314801241863-2.99%
30 dana$ -0.0028096819-16.56%
60 dana$ -0.0017950015-10.58%
90 dana$ +0.011143278755718867+191.63%

Što je My DeFi Pet (DPET)

The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

My DeFi Pet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će My DeFi Pet (DPET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših My DeFi Pet (DPET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za My DeFi Pet.

Provjerite My DeFi Pet predviđanje cijene sada!

DPET u lokalnim valutama

My DeFi Pet (DPET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike My DeFi Pet (DPET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DPET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o My DeFi Pet (DPET)

Koliko My DeFi Pet (DPET) vrijedi danas?
Cijena DPET uživo u USD je 0.01695823 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DPET u USD?
Trenutačna cijena DPET u USD je $ 0.01695823. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija My DeFi Pet?
Tržišna kapitalizacija za DPET je $ 851.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DPET?
Količina u optjecaju za DPET je 50.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DPET?
DPET je postigao ATH cijenu od 9.92 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DPET?
DPET je vidio ATL cijenu od 0.00446692 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DPET?
24-satni obujam trgovanja za DPET je -- USD.
Hoće li DPET još narasti ove godine?
DPET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DPET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:54:41 (UTC+8)

My DeFi Pet (DPET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.