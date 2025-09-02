MXY6900 (MXY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00231973$ 0.00231973 $ 0.00231973 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.41% Promjena cijene (1D) +24.14% Promjena cijene (7D) +3.75% Promjena cijene (7D) +3.75%

MXY6900 (MXY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MXYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXY je $ 0.00231973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXY se promijenio za -1.41% u posljednjih sat vremena, +24.14% u posljednjih 24 sata i +3.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MXY6900 (MXY)

Tržišna kapitalizacija $ 256.20K$ 256.20K $ 256.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 256.20K$ 256.20K $ 256.20K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MXY6900 je $ 256.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.20K.