MXS Games (XSEED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000175 24-satna najniža cijena $ 0.00001829 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00160571 Najniža cijena $ 0.0000156 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -2.18% Promjena cijene (7D) -8.04%

MXS Games (XSEED) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001768. Tijekom protekla 24 sata, XSEEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000175 i najviše cijene $ 0.00001829, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSEED je $ 0.00160571, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000156.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSEED se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -2.18% u posljednjih 24 sata i -8.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MXS Games (XSEED)

Tržišna kapitalizacija $ 141.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 776.12K Količina u optjecaju 7.99B Ukupna količina 43,899,998,600.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MXS Games je $ 141.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSEED je 7.99B, s ukupnom količinom od 43899998600.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 776.12K.