Muttski (WOOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.90% Promjena cijene (1D) -2.28% Promjena cijene (7D) -1.94% Promjena cijene (7D) -1.94%

Muttski (WOOF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOF se promijenio za -0.90% u posljednjih sat vremena, -2.28% u posljednjih 24 sata i -1.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Muttski (WOOF)

Tržišna kapitalizacija $ 86.83K$ 86.83K $ 86.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.83K$ 86.83K $ 86.83K Količina u optjecaju 11,000.00T 11,000.00T 11,000.00T Ukupna količina 1.1e+16 1.1e+16 1.1e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija Muttski je $ 86.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOF je 11,000.00T, s ukupnom količinom od 1.1e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.83K.