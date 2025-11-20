MUTE SWAP by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) danas je $ 0.00954574, s promjenom od 21.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MUTE u USD je $ 0.00954574 po MUTE.

MUTE SWAP by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,821,830, s količinom u optjecaju od 400.00M MUTE. Tijekom posljednja 24 sata, MUTE trgovao je između $ 0.00832695 (niska) i $ 0.01231553 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02398524, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00097733.

U kratkoročnim performansama, MUTE se kretao +3.75% u posljednjem satu i -40.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.55M$ 9.55M $ 9.55M Količina u optjecaju 400.00M 400.00M 400.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

