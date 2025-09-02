Više o MUTE

MUTE Informacije o cijeni

MUTE Službena web stranica

MUTE Tokenomija

MUTE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Mute Logotip

Mute Cijena (MUTE)

Neuvršten

1 MUTE u USD cijena uživo:

$0.02636493
$0.02636493$0.02636493
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Mute (MUTE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:13:34 (UTC+8)

Mute (MUTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02597909
$ 0.02597909$ 0.02597909
24-satna najniža cijena
$ 0.02671072
$ 0.02671072$ 0.02671072
24-satna najviša cijena

$ 0.02597909
$ 0.02597909$ 0.02597909

$ 0.02671072
$ 0.02671072$ 0.02671072

$ 3.14
$ 3.14$ 3.14

$ 0.01052868
$ 0.01052868$ 0.01052868

+0.08%

-1.07%

-0.16%

-0.16%

Mute (MUTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02636586. Tijekom protekla 24 sata, MUTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02597909 i najviše cijene $ 0.02671072, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUTE je $ 3.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01052868.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUTE se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mute (MUTE)

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

40.00M
40.00M 40.00M

40,000,000.0
40,000,000.0 40,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mute je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUTE je 40.00M, s ukupnom količinom od 40000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.

Mute (MUTE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mute u USD iznosila je $ -0.00028682288651936.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mute u USD iznosila je $ +0.0061268141.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mute u USD iznosila je $ +0.0149110908.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mute u USD iznosila je $ +0.009243396155518053.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00028682288651936-1.07%
30 dana$ +0.0061268141+23.24%
60 dana$ +0.0149110908+56.55%
90 dana$ +0.009243396155518053+53.98%

Što je Mute (MUTE)

Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Mute (MUTE)

Službena web-stranica

Mute Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mute (MUTE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mute (MUTE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mute.

Provjerite Mute predviđanje cijene sada!

MUTE u lokalnim valutama

Mute (MUTE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mute (MUTE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MUTE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mute (MUTE)

Koliko Mute (MUTE) vrijedi danas?
Cijena MUTE uživo u USD je 0.02636586 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MUTE u USD?
Trenutačna cijena MUTE u USD je $ 0.02636586. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mute?
Tržišna kapitalizacija za MUTE je $ 1.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MUTE?
Količina u optjecaju za MUTE je 40.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MUTE?
MUTE je postigao ATH cijenu od 3.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MUTE?
MUTE je vidio ATL cijenu od 0.01052868 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MUTE?
24-satni obujam trgovanja za MUTE je -- USD.
Hoće li MUTE još narasti ove godine?
MUTE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MUTE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:13:34 (UTC+8)

Mute (MUTE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.