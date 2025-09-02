Mute (MUTE) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.02597909
24-satna najviša cijena $ 0.02671072
Najviša cijena ikada $ 3.14
Najniža cijena $ 0.01052868
Promjena cijene (1H) +0.08%
Promjena cijene (1D) -1.07%
Promjena cijene (7D) -0.16%

Mute (MUTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02636586. Tijekom protekla 24 sata, MUTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02597909 i najviše cijene $ 0.02671072, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUTE je $ 3.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01052868.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUTE se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mute (MUTE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.05M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.05M
Količina u optjecaju 40.00M
Ukupna količina 40,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mute je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUTE je 40.00M, s ukupnom količinom od 40000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.