MUT8 Virus Logotip

MUT8 Virus Cijena (MUTE)

Neuvršten

1 MUTE u USD cijena uživo:

--
----
+1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MUT8 Virus (MUTE)
MUT8 Virus (MUTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105021
$ 0.00105021$ 0.00105021

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.87%

+9.62%

+9.62%

MUT8 Virus (MUTE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MUTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUTE je $ 0.00105021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUTE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.87% u posljednjih 24 sata i +9.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MUT8 Virus (MUTE)

$ 41.83K
$ 41.83K$ 41.83K

--
----

$ 41.83K
$ 41.83K$ 41.83K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,371.0
999,996,371.0 999,996,371.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MUT8 Virus je $ 41.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUTE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996371.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.83K.

MUT8 Virus (MUTE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MUT8 Virus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MUT8 Virus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MUT8 Virus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MUT8 Virus u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.87%
30 dana$ 0-17.06%
60 dana$ 0+660.21%
90 dana$ 0--

Što je MUT8 Virus (MUTE)

MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain.

Resurs MUT8 Virus (MUTE)

Službena web-stranica

MUT8 Virus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MUT8 Virus (MUTE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MUT8 Virus (MUTE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MUT8 Virus.

Provjerite MUT8 Virus predviđanje cijene sada!

MUTE u lokalnim valutama

MUT8 Virus (MUTE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MUT8 Virus (MUTE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MUTE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MUT8 Virus (MUTE)

Koliko MUT8 Virus (MUTE) vrijedi danas?
Cijena MUTE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MUTE u USD?
Trenutačna cijena MUTE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MUT8 Virus?
Tržišna kapitalizacija za MUTE je $ 41.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MUTE?
Količina u optjecaju za MUTE je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MUTE?
MUTE je postigao ATH cijenu od 0.00105021 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MUTE?
MUTE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MUTE?
24-satni obujam trgovanja za MUTE je -- USD.
Hoće li MUTE još narasti ove godine?
MUTE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MUTE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
