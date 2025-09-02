MUSTAAAAAARD (MUSTARD) Informacije o cijeni (USD)

MUSTAAAAAARD (MUSTARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MUSTARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUSTARD je $ 0.0219634, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUSTARD se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +4.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MUSTAAAAAARD (MUSTARD)

Trenutačna tržišna kapitalizacija MUSTAAAAAARD je $ 194.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUSTARD je 999.11M, s ukupnom količinom od 999112674.329153. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 194.27K.