Must (MUST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24-satna najniža cijena $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 24-satna najviša cijena $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Najviša cijena ikada $ 647.3$ 647.3 $ 647.3 Najniža cijena $ 0.737579$ 0.737579 $ 0.737579 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) +0.95% Promjena cijene (7D) +2.19% Promjena cijene (7D) +2.19%

Must (MUST) cijena u stvarnom vremenu je $1.25. Tijekom protekla 24 sata, MUSTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.22 i najviše cijene $ 1.26, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUST je $ 647.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.737579.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUST se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +0.95% u posljednjih 24 sata i +2.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Must (MUST)

Tržišna kapitalizacija $ 125.69K$ 125.69K $ 125.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Količina u optjecaju 101.39K 101.39K 101.39K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Must je $ 125.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUST je 101.39K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.