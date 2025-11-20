Musk It Cijena danas

Trenutačna cijena Musk It (MUSKIT) danas je --, s promjenom od 3.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MUSKIT u USD je -- po MUSKIT.

Musk It trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 140,664, s količinom u optjecaju od 999.92M MUSKIT. Tijekom posljednja 24 sata, MUSKIT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.072781, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MUSKIT se kretao -0.54% u posljednjem satu i -22.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Musk It (MUSKIT)

Tržišna kapitalizacija $ 140.66K$ 140.66K $ 140.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 140.66K$ 140.66K $ 140.66K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,921,788.191934 999,921,788.191934 999,921,788.191934

