Music by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Music by Virtuals (MUSIC) danas je $ 0.00122546, s promjenom od 0.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MUSIC u USD je $ 0.00122546 po MUSIC.

Music by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,222,510, s količinom u optjecaju od 997.59M MUSIC. Tijekom posljednja 24 sata, MUSIC trgovao je između $ 0.00106573 (niska) i $ 0.00129839 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04681096, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00028897.

U kratkoročnim performansama, MUSIC se kretao -0.12% u posljednjem satu i -29.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Music by Virtuals (MUSIC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Količina u optjecaju 997.59M 997.59M 997.59M Ukupna količina 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

