Museum Of Memes (MOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00468506 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -7.97% Promjena cijene (1D) +6.69% Promjena cijene (7D) +14.68%

Museum Of Memes (MOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOM je $ 0.00468506, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOM se promijenio za -7.97% u posljednjih sat vremena, +6.69% u posljednjih 24 sata i +14.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Museum Of Memes (MOM)

Tržišna kapitalizacija $ 26.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.26K Količina u optjecaju 999.11M Ukupna količina 999,112,801.558918

Trenutačna tržišna kapitalizacija Museum Of Memes je $ 26.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOM je 999.11M, s ukupnom količinom od 999112801.558918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.26K.