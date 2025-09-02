Muse DAO (MUSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 8.28 $ 8.28 $ 8.28 24-satna najniža cijena $ 8.73 $ 8.73 $ 8.73 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 8.28$ 8.28 $ 8.28 24-satna najviša cijena $ 8.73$ 8.73 $ 8.73 Najviša cijena ikada $ 124.14$ 124.14 $ 124.14 Najniža cijena $ 0.124326$ 0.124326 $ 0.124326 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -2.66% Promjena cijene (7D) +1.15% Promjena cijene (7D) +1.15%

Muse DAO (MUSE) cijena u stvarnom vremenu je $8.37. Tijekom protekla 24 sata, MUSEtrgovalo je između najniže cijene $ 8.28 i najviše cijene $ 8.73, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUSE je $ 124.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.124326.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUSE se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -2.66% u posljednjih 24 sata i +1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Muse DAO (MUSE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Količina u optjecaju 829.13K 829.13K 829.13K Ukupna količina 829,194.430813279 829,194.430813279 829,194.430813279

Trenutačna tržišna kapitalizacija Muse DAO je $ 6.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUSE je 829.13K, s ukupnom količinom od 829194.430813279. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.94M.