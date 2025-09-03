Murtis (MURTIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.25% Promjena cijene (1D) +5.07% Promjena cijene (7D) -2.14% Promjena cijene (7D) -2.14%

Murtis (MURTIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MURTIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MURTIS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MURTIS se promijenio za +3.25% u posljednjih sat vremena, +5.07% u posljednjih 24 sata i -2.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Murtis (MURTIS)

Tržišna kapitalizacija $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Količina u optjecaju 532.12M 532.12M 532.12M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Murtis je $ 6.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MURTIS je 532.12M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.81K.