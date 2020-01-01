Muon (MUON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Muon (MUON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Muon (MUON) Informacije Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools. Službena web stranica: https://www.muon.net/

Muon (MUON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Muon (MUON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 158.89K $ 158.89K $ 158.89K Ukupna količina: $ 45.43M $ 45.43M $ 45.43M Količina u optjecaju: $ 45.43M $ 45.43M $ 45.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 158.89K $ 158.89K $ 158.89K Povijesni maksimum: $ 0.01344526 $ 0.01344526 $ 0.01344526 Povijesni minimum: $ 0.00347186 $ 0.00347186 $ 0.00347186 Trenutna cijena: $ 0.00349861 $ 0.00349861 $ 0.00349861 Saznajte više o cijeni Muon (MUON)

Muon (MUON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Muon (MUON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MUON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MUON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MUON tokena, istražite MUON cijenu tokena uživo!

