Muon (MUON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00376732 $ 0.00376732 $ 0.00376732 24-satna najniža cijena $ 0.00409797 $ 0.00409797 $ 0.00409797 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00376732$ 0.00376732 $ 0.00376732 24-satna najviša cijena $ 0.00409797$ 0.00409797 $ 0.00409797 Najviša cijena ikada $ 0.01344526$ 0.01344526 $ 0.01344526 Najniža cijena $ 0.00371804$ 0.00371804 $ 0.00371804 Promjena cijene (1H) -1.69% Promjena cijene (1D) -8.04% Promjena cijene (7D) -3.59% Promjena cijene (7D) -3.59%

Muon (MUON) cijena u stvarnom vremenu je $0.00376231. Tijekom protekla 24 sata, MUONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00376732 i najviše cijene $ 0.00409797, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUON je $ 0.01344526, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00371804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUON se promijenio za -1.69% u posljednjih sat vremena, -8.04% u posljednjih 24 sata i -3.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Muon (MUON)

Tržišna kapitalizacija $ 173.28K$ 173.28K $ 173.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 173.28K$ 173.28K $ 173.28K Količina u optjecaju 46.06M 46.06M 46.06M Ukupna količina 46,057,487.36891968 46,057,487.36891968 46,057,487.36891968

Trenutačna tržišna kapitalizacija Muon je $ 173.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUON je 46.06M, s ukupnom količinom od 46057487.36891968. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 173.28K.