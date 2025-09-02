Više o MUON

Muon Cijena (MUON)

1 MUON u USD cijena uživo:

$0.00376231
$0.00376231$0.00376231
-8.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Muon (MUON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:35:37 (UTC+8)

Muon (MUON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00376732
$ 0.00376732$ 0.00376732
24-satna najniža cijena
$ 0.00409797
$ 0.00409797$ 0.00409797
24-satna najviša cijena

$ 0.00376732
$ 0.00376732$ 0.00376732

$ 0.00409797
$ 0.00409797$ 0.00409797

$ 0.01344526
$ 0.01344526$ 0.01344526

$ 0.00371804
$ 0.00371804$ 0.00371804

-1.69%

-8.04%

-3.59%

-3.59%

Muon (MUON) cijena u stvarnom vremenu je $0.00376231. Tijekom protekla 24 sata, MUONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00376732 i najviše cijene $ 0.00409797, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUON je $ 0.01344526, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00371804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUON se promijenio za -1.69% u posljednjih sat vremena, -8.04% u posljednjih 24 sata i -3.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Muon (MUON)

$ 173.28K
$ 173.28K$ 173.28K

--
----

$ 173.28K
$ 173.28K$ 173.28K

46.06M
46.06M 46.06M

46,057,487.36891968
46,057,487.36891968 46,057,487.36891968

Trenutačna tržišna kapitalizacija Muon je $ 173.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUON je 46.06M, s ukupnom količinom od 46057487.36891968. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 173.28K.

Muon (MUON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Muon u USD iznosila je $ -0.000328956192322788.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Muon u USD iznosila je $ -0.0012652874.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Muon u USD iznosila je $ -0.0022105158.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Muon u USD iznosila je $ -0.005292490269006624.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000328956192322788-8.04%
30 dana$ -0.0012652874-33.63%
60 dana$ -0.0022105158-58.75%
90 dana$ -0.005292490269006624-58.44%

Što je Muon (MUON)

Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.

Resurs Muon (MUON)

Službena web-stranica

Muon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Muon (MUON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Muon (MUON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Muon.

Provjerite Muon predviđanje cijene sada!

MUON u lokalnim valutama

Muon (MUON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Muon (MUON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MUON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Muon (MUON)

Koliko Muon (MUON) vrijedi danas?
Cijena MUON uživo u USD je 0.00376231 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MUON u USD?
Trenutačna cijena MUON u USD je $ 0.00376231. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Muon?
Tržišna kapitalizacija za MUON je $ 173.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MUON?
Količina u optjecaju za MUON je 46.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MUON?
MUON je postigao ATH cijenu od 0.01344526 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MUON?
MUON je vidio ATL cijenu od 0.00371804 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MUON?
24-satni obujam trgovanja za MUON je -- USD.
Hoće li MUON još narasti ove godine?
MUON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MUON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:35:37 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.