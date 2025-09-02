Multiverse Capital (MVC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) +0.27% Promjena cijene (7D) +0.46% Promjena cijene (7D) +0.46%

Multiverse Capital (MVC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MVCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVC se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +0.27% u posljednjih 24 sata i +0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Multiverse Capital (MVC)

Tržišna kapitalizacija $ 190.12K$ 190.12K $ 190.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 322.94K$ 322.94K $ 322.94K Količina u optjecaju 545.86B 545.86B 545.86B Ukupna količina 927,216,558,493.41 927,216,558,493.41 927,216,558,493.41

Trenutačna tržišna kapitalizacija Multiverse Capital je $ 190.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVC je 545.86B, s ukupnom količinom od 927216558493.41. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 322.94K.