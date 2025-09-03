MultiPad (MPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.162381$ 0.162381 $ 0.162381 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.04% Promjena cijene (7D) -1.04%

MultiPad (MPAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPAD je $ 0.162381, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MultiPad (MPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.61K$ 2.61K $ 2.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Količina u optjecaju 24.34M 24.34M 24.34M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MultiPad je $ 2.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPAD je 24.34M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.71K.