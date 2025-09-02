Muhdo Hub (DNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.088083$ 0.088083 $ 0.088083 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -2.02% Promjena cijene (7D) +6.75% Promjena cijene (7D) +6.75%

Muhdo Hub (DNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNA je $ 0.088083, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNA se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -2.02% u posljednjih 24 sata i +6.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Muhdo Hub (DNA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M Količina u optjecaju 1.78B 1.78B 1.78B Ukupna količina 4,786,912,991.86705 4,786,912,991.86705 4,786,912,991.86705

Trenutačna tržišna kapitalizacija Muhdo Hub je $ 1.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNA je 1.78B, s ukupnom količinom od 4786912991.86705. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.64M.