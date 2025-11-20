Mubarakah Cijena danas

Trenutačna cijena Mubarakah (MUBARAKAH) danas je $ 0.00035052, s promjenom od 17.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MUBARAKAH u USD je $ 0.00035052 po MUBARAKAH.

Mubarakah trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 346,498, s količinom u optjecaju od 1.00B MUBARAKAH. Tijekom posljednja 24 sata, MUBARAKAH trgovao je između $ 0.00030704 (niska) i $ 0.00045082 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01080484, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00030704.

U kratkoročnim performansama, MUBARAKAH se kretao -3.15% u posljednjem satu i -24.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mubarakah (MUBARAKAH)

Tržišna kapitalizacija $ 346.50K$ 346.50K $ 346.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 346.50K$ 346.50K $ 346.50K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mubarakah je $ 346.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUBARAKAH je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 346.50K.