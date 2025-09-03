Mu Coin (MU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03092985 $ 0.03092985 $ 0.03092985 24-satna najniža cijena $ 0.03153079 $ 0.03153079 $ 0.03153079 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03092985$ 0.03092985 $ 0.03092985 24-satna najviša cijena $ 0.03153079$ 0.03153079 $ 0.03153079 Najviša cijena ikada $ 3.26$ 3.26 $ 3.26 Najniža cijena $ 0.01981126$ 0.01981126 $ 0.01981126 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) -1.91% Promjena cijene (7D) -8.40% Promjena cijene (7D) -8.40%

Mu Coin (MU) cijena u stvarnom vremenu je $0.03092525. Tijekom protekla 24 sata, MUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03092985 i najviše cijene $ 0.03153079, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MU je $ 3.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01981126.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MU se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -8.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mu Coin (MU)

Tržišna kapitalizacija $ 30.93K$ 30.93K $ 30.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.93K$ 30.93K $ 30.93K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mu Coin je $ 30.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MU je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.93K.